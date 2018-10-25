2018-10-25T12:05:27+03:00
Происшествия

"Квартирник" наворовал в Воронеже на 500 тыс, просто толкая незапертые двери

Беспечные жильцы лишались ценностей, лежащих у входа
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали очередного серийного «квартирника».

С июля по октябрь 2018-го полицию завалили однотипными заявлениями о кражах: жильцы лишились вещей и денег, находившихся недалеко от входной двери. Беспечные хозяева не запирали их, а вор пользовался этим: просто дергал ручку входной двери, если она открывалась, брал, что рядом лежало.

Оперативники установили причастность 26-летнего жителя Новоусманского района, неоднократно судимиого, к 10 подобным кражам в Воронеже. Общий ущерб потерпевших составил более 500 000 рублей.

В отделе полиции подозреваемый признался, что похищенное сдавал в ломбарды, оставил себе только одну из цепочек, деньги от проданного он тратил на наркотики и другие личные нужды.

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