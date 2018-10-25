Палата регионов предложит способы решения проблем долевого строительства

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-25T12:01:22+03:00

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«В целях успешной реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» необходимо создавать условия для сбалансированной работы строительной отрасли, – подчеркнул представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин. – Многие застройщики ещё не адаптировались к новым требованиям, связанным с принятым в период весенней сессии документом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Возникли две существенные проблемы, требующие незамедлительного решения».

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