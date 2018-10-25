2018-10-25T11:37:35+03:00
Общество

Объявляется конкурс "Птичкино-Синичкино"

Несколько лет назад в России появился экологический праздник - Синичкин день
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Создан он по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается ежегодно 12 ноября. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя холода, прилетают ближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей.

В целях вовлечения населения Воронежа в процесс оказания помощи зимующим птицам и в связи с празднованием экологической даты "Синичкин день" объявляется КОНКУРС «Птичкино-Синичкино»

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