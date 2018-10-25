«На дороге без спешки!»: в Воронежской области появились предупреждающие таблички

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-25T11:34:56+03:00

Сотрудники ГИБДД Павловского района считают, что из-за их установки станет меньше аварий

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В Павловском районе Воронежской области на проезжей части в местах массового пребывания горожан появились предупреждающие таблички рядом с пешеходными переходами. Надписи напоминают о правилах безопасности на дорогах. Предупреждающие граффити «Возьмите ребенка за руку», «На дороге без спешки!» нанесли учащиеся Павловского педагогического колледжа.

Сотрудники ГИБДД Павловского района сделали это для предупреждения аварий, они уверены, что подобные наглядные призывы помогают снизить риск ДТП с участием пешеходов.