Музей Крамского в "Ночь искусств" готовит для воронежцев осенний бал

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-25T11:14:01+03:00

Все мероприятия и большинство выставок можно будет посетить бесплатно

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Музей имени Крамского в «Ночь искусств» будет работать до полуночи. А начнется Всероссийская акция здесь 4 ноября в 14.00. По случаю праздника воронежцы смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции, выставку «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ» и дополнительные мероприятия.

В 15.00 в выставочном зале 2-го этажа начнется кинопоказ - можно посмотреть два фильма проекта «Передвижники» - о творчестве знаменитых художников-земляков Иване Крамском и Николае Ге.

В 17.30 там же начнется лекция «Осень Средневековья: от Флемальского мастера до Босха. Золотой век Нидерландской живописи». О роли нидерландских мастеров в европейском искусстве XV века, о творчестве художников нидерландской школы, об особенностях и специфике Северного Возрождения и жизни в эпоху позднего Средневековья воронежцам расскажет старший научный сотрудник музея Валерий Шакин.

В 19.00 в лекционном зале пройдет творческое занятие для детворы «Расскажи свою историю» (6+). Каждому участнику предложат создать свою картину с помощью отпечатков листьев на бумаге.

В 20.00 в выставочном зале пройдет танцевально-костюмированный бал «Осенний Модерн». Под звуки музыки начала XX века посетителей научат танцам столетней давности.