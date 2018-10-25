2018-10-25T11:14:01+03:00
Звезды

Музей Крамского в "Ночь искусств" готовит для воронежцев осенний бал

Все мероприятия и большинство выставок можно будет посетить бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Музей имени Крамского в «Ночь искусств» будет работать до полуночи. А начнется Всероссийская акция здесь 4 ноября в 14.00. По случаю праздника воронежцы смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции, выставку «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ» и дополнительные мероприятия.

В 15.00 в выставочном зале 2-го этажа начнется кинопоказ - можно посмотреть два фильма проекта «Передвижники» - о творчестве знаменитых художников-земляков Иване Крамском и Николае Ге.

В 17.30 там же начнется лекция «Осень Средневековья: от Флемальского мастера до Босха. Золотой век Нидерландской живописи». О роли нидерландских мастеров в европейском искусстве XV века, о творчестве художников нидерландской школы, об особенностях и специфике Северного Возрождения и жизни в эпоху позднего Средневековья воронежцам расскажет старший научный сотрудник музея Валерий Шакин.

В 19.00 в лекционном зале пройдет творческое занятие для детворы «Расскажи свою историю» (6+). Каждому участнику предложат создать свою картину с помощью отпечатков листьев на бумаге.

В 20.00 в выставочном зале пройдет танцевально-костюмированный бал «Осенний Модерн». Под звуки музыки начала XX века посетителей научат танцам столетней давности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежском микрорайоне Никольское мошенники объявили охоту на одиноких пенсионеров
Виталий Шабалатов стал воронежским вице-губернатора без приставки и. о.
"Квартирник" наворовал в Воронеже на 500 тыс, просто толкая незапертые двери
Палата регионов предложит способы решения проблем долевого строительства
Объявляется конкурс "Птичкино-Синичкино"
«На дороге без спешки!»: в Воронежской области появились предупреждающие таблички
В Коминтерновском районе в галерее современного искусства открылась выставка «Российские мотивы»
Из желудка воронежца при операции забыли вынуть салфетку
Житель Воронежской области за год в 14 кражах похитил чужого имущества на 300 тысяч рублей
В Воронеже 8 УК лишились лицензии на управление многоквартирными домами
Автомобили воронежских чиновников убрали с площади Ленина
В Воронежской области столкнулись "Киа" и "Митсубиси": погиб один из водителей
В "Ночь искусств" в замке Ольденбургских воронежцам покажут фильмы о славной династии
В Воронеже отметят юбилей оперной примы Воронежского театра оперы и балета