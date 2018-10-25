2018-10-25T10:56:27+03:00
Общество

В Коминтерновском районе в галерее современного искусства открылась выставка «Российские мотивы»

Стоит отметить, что Владимир Евгеньевич Шпаковский стал одним из авторов идеи бесплатной летней рисовальной школы, которая вот уже три года работает на базе управы Коминтерновского района
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В Коминтерновском районе в галерее современного искусства при управе состоялось открытие персональной выставки Заслуженного художника России, Академика Международной академии наук педагогического образования, участника зональных, республиканских, Всероссийских и международных выставок Владимира Шпаковского.

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