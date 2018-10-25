2018-10-25T11:29:15+03:00
Происшествия

Из желудка воронежца при операции забыли вынуть салфетку

Мужчина после этого долго болел и не мог понять, что с ним
Юрий КОЗЛОВ
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Следователи разбираются, как в теле мужчины оказалась салфетка.Следователи разбираются, как в теле мужчины оказалась салфетка.Фото: Олег УКЛАДОВ
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30 октября 2017 года страдающему от язвы желудка воронежцу провели операцию в одной из городских больниц. 7 ноября его выписали. Однако здоровье мужчины не улучшилось, а, наоборот, ухудшилось. В течение года после операции у него практически ежемесячно подскакивала температура. Мужчина вынужден был пить антибиотики. В начале октября 2018 года он пошел в другую больницу. И тем самым, наверное, спас себя.

В этой самой другой больнице ему поставили диагноз «абсцесс послеоперационного рубца» и вскрыли желудок под общим наркозом. Делали это 15 октября. Бывалые врачи были шокированы – из желудка пациента они вынули марлевую салфетку. Мужчина заверил медиков, что этот предмет никогда не глотал и, кроме как во время операции, салфетка в его теле никак не могла появиться.

- Сейчас идет доследственная проверка. Следователь изъял медицинские документы, направил запросы на установление всех врачей и медсестер, с которыми имел дело мужчина. Решается вопрос о назначении комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы, в том числе межрегионального уровня. По результатам проверки примут процессуальное решение, - рассказали в СУ СК России по Воронежской области.

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