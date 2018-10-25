2018-10-25T10:02:53+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области за год в 14 кражах похитил чужого имущества на 300 тысяч рублей

Мужчина промышлял в гаражах и квартирах
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 5,5 лет посадил Бутурлиновский суд в колонию общего режима 24-летнего парня за серию краж.

За 2017-й год полицейские насчитали 14 эпизодов у удачливого вора. Сначала он вскрывал монтировкой гаражи, забирал электроинструменты (сварочные аппараты, дрели, бензопилы), резиновые лодки и удочки. Потом криминальному таланту это стало менее интересно, и он перешел на дома. Так он обокрал шесть квартир, проникая туда путем вскрытия входной двери или отжатия пластиковых окон. Всегда «работал» в перчатках и обливал помещения специальным раствором, чтобы сбить с толку сыщиков. Брал деньги, золотые и серебряные украшения, позолоченные коронки, ноутбуки и видеокамеры, а также алкоголь и продукты. Похищенное, кроме еды, вор сбывал на рынках Воронежа. В общей сложности он похитил чужое имущество на сумму 300 тысяч рублей.

Когда в январе 2018-го подозреваемого задержали, он рассказал полицейским, что на преступления его заставило пойти безденежье. Долги ему придется отрабатывать 5,5 лет в колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежском микрорайоне Никольское мошенники объявили охоту на одиноких пенсионеров
Виталий Шабалатов стал воронежским вице-губернатора без приставки и. о.
"Квартирник" наворовал в Воронеже на 500 тыс, просто толкая незапертые двери
Палата регионов предложит способы решения проблем долевого строительства
Объявляется конкурс "Птичкино-Синичкино"
«На дороге без спешки!»: в Воронежской области появились предупреждающие таблички
Музей Крамского в "Ночь искусств" готовит для воронежцев осенний бал
В Коминтерновском районе в галерее современного искусства открылась выставка «Российские мотивы»
Из желудка воронежца при операции забыли вынуть салфетку
В Воронеже 8 УК лишились лицензии на управление многоквартирными домами
Автомобили воронежских чиновников убрали с площади Ленина
В Воронежской области столкнулись "Киа" и "Митсубиси": погиб один из водителей
В "Ночь искусств" в замке Ольденбургских воронежцам покажут фильмы о славной династии
В Воронеже отметят юбилей оперной примы Воронежского театра оперы и балета