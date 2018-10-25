Житель Воронежской области за год в 14 кражах похитил чужого имущества на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-25T10:02:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На 5,5 лет посадил Бутурлиновский суд в колонию общего режима 24-летнего парня за серию краж.

За 2017-й год полицейские насчитали 14 эпизодов у удачливого вора. Сначала он вскрывал монтировкой гаражи, забирал электроинструменты (сварочные аппараты, дрели, бензопилы), резиновые лодки и удочки. Потом криминальному таланту это стало менее интересно, и он перешел на дома. Так он обокрал шесть квартир, проникая туда путем вскрытия входной двери или отжатия пластиковых окон. Всегда «работал» в перчатках и обливал помещения специальным раствором, чтобы сбить с толку сыщиков. Брал деньги, золотые и серебряные украшения, позолоченные коронки, ноутбуки и видеокамеры, а также алкоголь и продукты. Похищенное, кроме еды, вор сбывал на рынках Воронежа. В общей сложности он похитил чужое имущество на сумму 300 тысяч рублей.

Когда в январе 2018-го подозреваемого задержали, он рассказал полицейским, что на преступления его заставило пойти безденежье. Долги ему придется отрабатывать 5,5 лет в колонии.