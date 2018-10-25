2018-10-25T09:45:55+03:00
Общество

В Воронеже 8 УК лишились лицензии на управление многоквартирными домами

С исками в суд обратилась ГЖИ региона
Ярослав ИВАНОВ
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Арбитражный суд Воронежской области аннулировал лицензии восьми управляющих компаний. Они не приступили к деятельности по управлению многоквартирными домами, с исками обратилась государственная жилищная инспекция Воронежской области еще в июле.

- На рассмотрении в Арбитражном суде области еще 18 исков инспекции об аннулировании лицензий управляющих организаций, не имеющих многоквартирных домов в управлении. Управляющие организации, лицензия которых аннулирована судом, не смогут вновь оформить ее не только на территории Воронежской области, но и в других субъектах РФ, так как сведения о ранее аннулированных лицензиях проверяются всеми ГЖИ страны, - отметили в ГЖИ Воронежской области.

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