Автомобили воронежских чиновников убрали с площади Ленина

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-25T09:43:17+03:00

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Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и бесплатная парковка для работников областного правительства. Горожане не раз возмущались: почему она вообще существует? Почему чиновники просто заезжают за шлагбаум у площади Ленина, а все остальные судорожно разбираются с приложениями и смсками?

С сегодняшнего дня личные автомобили чиновников не пускают к зданию областного правительства. Перед домом по адресу "площадь Ленина, 1" - только служебные машины. Неужели все работники пересели на общественный транспорт? Едва ли. Наш источник сообщил, что в кабинетах обсуждают покупку абонементов и поиск свободных двориков.

Кстати, никакой выделенной парковки личных автомобилей нет и перед городской администрацией.

Перед зданием - только служебные автомобилиФото: Владимир КРОТОВ

Фото: Владимир КРОТОВ

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.