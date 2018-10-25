2018-10-25T10:07:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области столкнулись "Киа" и "Митсубиси": погиб один из водителей

Другой шофер и двое его пассажиров попали в больницу с травмами
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

За 24 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 154 ДТП, большинство из них произошли в столице региона - 107. В девяти авариях потстрадали 12 человек, один погиб.

Смертельная авария произошла около половины десятого вечера в Грибановском районе. 27-летний житель Саратова на «Киа-Рио» выехал на встречку и столкнулся с «Митсубиси-Галант» под управлением 61-летнего москвича. Пенсионер умер на месте до приезда "Скорой". Водителя «Киа-Рио» и его пассажиров, 53-летнюю женщину и 42-летнего мужчину, жителей Грибановского района, отправили в больницу с травмами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежском микрорайоне Никольское мошенники объявили охоту на одиноких пенсионеров
Виталий Шабалатов стал воронежским вице-губернатора без приставки и. о.
"Квартирник" наворовал в Воронеже на 500 тыс, просто толкая незапертые двери
Палата регионов предложит способы решения проблем долевого строительства
Объявляется конкурс "Птичкино-Синичкино"
«На дороге без спешки!»: в Воронежской области появились предупреждающие таблички
Музей Крамского в "Ночь искусств" готовит для воронежцев осенний бал
В Коминтерновском районе в галерее современного искусства открылась выставка «Российские мотивы»
Из желудка воронежца при операции забыли вынуть салфетку
Житель Воронежской области за год в 14 кражах похитил чужого имущества на 300 тысяч рублей
В Воронеже 8 УК лишились лицензии на управление многоквартирными домами
Автомобили воронежских чиновников убрали с площади Ленина
В "Ночь искусств" в замке Ольденбургских воронежцам покажут фильмы о славной династии
В Воронеже отметят юбилей оперной примы Воронежского театра оперы и балета