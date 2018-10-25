В Воронежской области столкнулись "Киа" и "Митсубиси": погиб один из водителей

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-25T10:07:12+03:00

Другой шофер и двое его пассажиров попали в больницу с травмами

Изменить размер текста: A A

За 24 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 154 ДТП, большинство из них произошли в столице региона - 107. В девяти авариях потстрадали 12 человек, один погиб.

Смертельная авария произошла около половины десятого вечера в Грибановском районе. 27-летний житель Саратова на «Киа-Рио» выехал на встречку и столкнулся с «Митсубиси-Галант» под управлением 61-летнего москвича. Пенсионер умер на месте до приезда "Скорой". Водителя «Киа-Рио» и его пассажиров, 53-летнюю женщину и 42-летнего мужчину, жителей Грибановского района, отправили в больницу с травмами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.