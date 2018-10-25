2018-10-25T06:53:35+03:00
Общество

В Воронеже Северный мост ремонтируют монтажной пеной и фанерой

Таким образом рабочие залатали дыры в пешеходной части
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Антон Бавыкин.Фото: Антон Бавыкин.
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В Воронеже местные жители сфотографировали процесс ремонта Северного моста. Рабочие залатали дыры в пешеходной части монтажной пеной и куском фанеры. Фото горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 24 октября.

На кадрах видно, как на большом количестве пены аккуратно уложена фанера. Подлатали, что называется, «на века».

В комментариях воронежцы не упустили возможности пошутить:

- Не хватает только изоленты и скотча, - написал местный житель Степан.

Оказалось, что смешного здесь ничего нет. Таким образом рабочие готовят мост к ремонту. Чуть позже залатанные дыры зальют бетоном.

- Монтажной пеной очень удобно заделывать щели в опалубке. Пена потом рассыплется, а бетон останется. И во время заливки он не утечет, - пояснил горожанин Денис.

Напомним, пешеходную часть Северного моста закрыли почти на месяц. С 6 по 30 октября горожане будут добираться с правого берега на левый только по одной стороне - ее отремонтировали еще в сентябре.

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