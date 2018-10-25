В "Ночь искусств" в замке Ольденбургских воронежцам покажут фильмы о славной династии

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-25T09:02:02+03:00

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4 ноября во дворце Ольденбургских пройдет «Ночь искусств». В программе Всероссийской культурной акции множество событий.

Праздник начнется на территории дворцового комплекса с экскурсии «Его Высочество» в Свитском корпусе: в 18.00 там расскажут о жизни и творчестве Петра Александровича Ольденбургского по случаю 150-летнего юбилея со дня рождения принца. Одновременно начнется экскурсия по природному парку дворцового комплекса «Территория на века».

В 18.25 в Свитском корпусе покажут фильм «Искатели. Египетские боги Петра Ольденбургского» - это история о том, как в окрестностях села Рамонь принц обнаружил пещеру со странными артефактами. А во дворце в 18.30 можно посмотреть фильм «Адрес истории. Ольга Александровна Романова» - о жизни Ольги Александровны. После этого, в 19.30 во дворце пройдет презентация выставки «Жизнь на войне (1914-1918 гг.) в фотографиях и рисунках великой княгини Ольги Александровны». Посетителям расскажут о деятельности княгини в период Первой мировой.

В 19.45 во дворце стартует показ фильма «Последняя великая княгиня Ольга» - о судьбе сестры последнего российского императора Николая II. Использованы уникальные архивные документы, иллюстрирующие жизненный путь героини, который начался в имперском Петербурге, продолжился в датской эмиграции и завершился в Канаде.

В 20.45 во дворце начнется показ докфильма «Ожидание императрицы» - о трудной и трагической судьбе российской императрицы Марии Федоровны, матери Николая II и княгини Ольги Александровны.