2018-10-25T08:17:33+03:00
Звезды

В Воронеже отметят юбилей оперной примы Воронежского театра оперы и балета

В творческом вечере Зои Митрофановой примут участие молодые коллеги
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 октября в Доме актера пройдет творческий вечер, посвященный юбилею Зои Митрофановой. Она с 1976 года служит в нашем театре оперы и балета, а еще преподает вокал в институте искусств. В ее творческой копилке около 50 партий, среди которых Татьяна («Евгений Онегин» Чайковского), Лиза («Пиковая дама» Чайковского), Мария («Мазепа» Чайковского), Иоланта («Иоланта» Чайковского), Ярославна («Князь Игорь» Бородина), Жрица («Аида» Верди), Марица («Марица» Кальмана), Сильва («Сильва» Кальмана), Маргарита («Фауст» Гуно), Дездемона («Отелло» Верди), Недда («Паяцы» Леонкавалло), Сантуцца («Сельская честь» Масканьи), Тоска («Тоска» Пуччини) и другие.

В концерте примут участие артисты Воронежского ТОБ Светлана и Роман Дюдины, Алексей Тюхин, Михаил Подкопаев, Назарий Немченко и другие.

Начало в 19.00 в Большом зале Дома актера. Вход свободный.

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