В "Ночь искусств" музей Никитина научит воронежцев писать пером

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-25T07:01:04+03:00

В программе Всероссийской акции несколько лекций и мастер-классов

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Воронеж в очередной раз присоединится к «Ночи искусств». Всероссийская культурно-образовательная акция в этом году пройдет под девизом «Искусство объединяет».

О своих мероприятиях воронежцам сообщил Дом-музей Никитина. Праздничная программа здесь начнется 4 ноября в 18.00 концертом хора Воронежской духовной семинарии

«Духовные напевы», исполнят романсы на стихи Никитина, церковные песнопения.

В 18.30 эстафетную палочку подхватит ансамбль «Самогуды» - артисты исполнят композиции на старинных инструментах Музея забытой музыки.

В 19.30 стартует творческая встреча с молодыми воронежскими поэтами Натальей Косякиной, Василием Нацентовым, Сергеем Рыбкиным «Поэтический альбом».

В 20.00 начнется лекция филолога ВГУ Сергея Чурикова о серии словарей «Крылатое слово воронежских поэтов» - «Крылатое слово Алексея Кольцова и Ивана Никитина – вчера и сегодня».

В 20.30 начнется квест «Литературные мурашки». В ходе игры сотрудник музея расскажет участникам об особенностях и традициях жизни воронежских мещан и купцов, в том числе семьи Никитиных.

В 21.00 пройдет мастер-класс «SMS из XIX века» - участников научат писать послания друзьям и родственникам пером и чернилами по правилам эпистолярного жанра середины XIX века. В это же время стартует театрализованная экскурсия «Мещанское сословие губернского города Воронеж». Первая часть экскурсии пройдет во дворе дома-музея, вторая - в мемориальном доме поэта.

В 22.00 откроется литературная гостиная «Воронеж Ольги Кретовой». На встрече обсудят книгу «Русский город Воронеж». Сотрудник музея расскажет об авторском описании крепости, о малоизвестных фактах строительства первого военно-морского флота и о других исторических событиях города. А потом участники сходят на экскурсию по выставке «Биография эпохи в творчестве Ольги Капитоновны Кретовой».

В 23.00 начнется тематическая экскурсия «В гости к Ивану Саввичу Никитину». Сотрудник музея расскажет присутствующим о личном отношении Ивана Никитина к видам искусств, жанрам и направлениям, а также к авторам произведений.

Вход в музей с 18.00 бесплатный (выставки и мастер-классы платные).