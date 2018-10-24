В Воронеже Алексей Гуськов рассказал, как его до синяков избила Оксана Фандера

СЕГОДНЯ 22:25 2018-10-24T22:25:31+03:00

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23 октября в кинотеатре "Спартак" воронежцы встретились с известным актером Алексеем Гуськовым ("Классик", "Мусорщик", "Граница. Таежный роман"). Он спродюсировал комедию "Вечная жизнь Александра Христофорова" и сам сыграл в ней главную роль - неудачника-актера, которого выгоняют даже из аниматоров. Фильм о легком отношении к жизни и, конечно, о любви. Найти себя главному герою помогает психотерапевт в исполнении Оксаны Фандеры. В одной из сцен комедии ее героиня вымещает на любимом человеке свою ярость, да так, что у Гуськова, по его признанию, образовался на плече огромный синяк.

- Представьте, какое количество дублей было - с разных точек съемки. Я терпел. Утром Оксана пришла со сбитыми костяшками на руках и спросила: А тебе не больно было?» Я показал ей синяк, и она ужаснулась: «Неужели я так?» Зато сцена получилась очень реалистичной. Оксана Фандера - актриса удивительного таланта. Есть такое понятие «яростная актриса». Вот это о ней, - рассказал Алексей Гуськов. - На показе фильма в одном из городов крупная женщина благодарила за эту цену: «Спасибо вам большое! Я наконец-то поняла, почему я все время бью своего мужа. Я его так люблю, просто объяснить не могу!» А муж оказался десантником под три метра ростом.

О том, чего еще не научилось делать российское кино, откуда понты у «звездочек» и почему нельзя превращать близких в мусорку, по мнению, Гуськова, читайте в ближайшее время на нашем сайте.