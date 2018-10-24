2018-10-24T21:34:31+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» прервал серию поражений победой над китайцами

Команда «КРС-Оэрджи» не смогла испортить возвращение в клуб Александра Трофимова
Юрий КОЗЛОВ
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Только что Дмитрий Кузнецов сравнял счет.Только что Дмитрий Кузнецов сравнял счет.Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.
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Первый период, между тем, был для «Бурана» очень непростым. Свои моменты не удалось реализовать, а Филипп Толузаков на 11 минуте был точен – 0:1.

Во второй 20-минутке воронежцы вернули себе контроль над игрой. Сначала на 23 минуте Дмитрий Кузнецов отличным броском сравнял счет. В середине матча Андрей Белозеров поставил точку в хорошей комбинации – 2:1. А на 35 минуте Андрей Петунин реализовал большинство – 3:1. Казалось бы, «Буран» дальше будет только развивать свое преимущество.

Однако третий период получился непростым. Вновь все тащил вратарь китайской команды, а вот наш голкипер неуверенно сыграл и позволил Сето тоже реализовать лишнего и свести преимущество до минимума – 3:2. И все же последнее слово осталось за воронежцами. Мурзин поставил точку в четком розыгрыше большинства - 4:2. До конца основного времени оставалось 19 секунд.

«Буран» набрал 13 очков и делит 24-25 места с «Южным Уралом» из Орска. Впереди у «ураганных» матч с еще одним китайским клубом «Ценг Тоу», занимающим 18 место с 15 очками. Игра состоится 26 октября, она также пройдет в Воронеже, начнется в 17.00.

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