2018-10-24T21:10:23+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» проиграл подмосковному «Чертаново» и приблизился к зоне вылета

Пока наша команда занимает пограничную, 15 строчку турнирной таблицы ФНЛ
Юрий КОЗЛОВ
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В упорной борьбе точнее были подмосковные футболисты.В упорной борьбе точнее были подмосковные футболисты.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Матч в Подмосковье был равным. Все решила лучшая реализация моментов. На 40 минуте был скорее даже полумомент, после выноса Кортнева футболисты «Факела» неграмотно пытались поймать хозяев поля в офсайдную ловушку. Добились они того, что сразу два игрока «Чертаново» выбежали на одинокого защитника, и Умяров исхитрился пропихнуть мяч в ворота – 0:1. И тут же Ломакин бьет через себя – штанга.

Едва начался второй тайм, как показалось, что у «Факела» жизнь налаживается – многоходовую комбинацию точным ударом метрос с 17-ти завершил Мануковский – 1:1. Воронежцы не использовали несколько верных моментов, чего стоит только выход капитана Игоря Лебеденко один на один. Увы, не вышло. А футболисты «Чертаново», точнее, Глушенков показал гостям, как надо бить – 1:2.

В итоге команда из Чертаново переместилась на восьмое место, «Факел» же 15-й с 19-ю. Напомним, 16 позиция – это уже вылет во второй дивизион.

Следующий матч «Факел» сыграет дома 28 октября с «Лучом» из Владивостока. Игра начнется в 17.00.

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