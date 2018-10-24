Власти Воронежа пообещали 1,3 миллиона рублей тому, кто создаст карту инвестиционных проектов
До 1,3 миллионов рублей сможет получить подрядчик, который возьмется за разработку инвестиционной карты Воронежа. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает городская администрация.
В "услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач", за которые будет выплачена вышеобозначенная сумма, войдет создание сайта с интерактивной картой. На ней будут располагаться иконки ивестиционных проектов. При клике на каждый из них можно будет узнать собственника участка, его площадь и другую полезную информацию.
Прием заявок начали уже 22 октября. Итоги конкурса будут известны 19 ноября, ну а сам проект должен появиться до конца года.