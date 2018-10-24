2018-10-24T20:28:00+03:00
Общество

Власти Воронежа пообещали 1,3 миллиона рублей тому, кто создаст карту инвестиционных проектов

На ней разместятся все участки, которые город готов предоставить предпринимателям
Виктор ПАВЛОВ
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До 1,3 миллионов рублей сможет получить подрядчик, который возьмется за разработку инвестиционной карты Воронежа. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает городская администрация.

В "услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач", за которые будет выплачена вышеобозначенная сумма, войдет создание сайта с интерактивной картой. На ней будут располагаться иконки ивестиционных проектов. При клике на каждый из них можно будет узнать собственника участка, его площадь и другую полезную информацию.

Прием заявок начали уже 22 октября. Итоги конкурса будут известны 19 ноября, ну а сам проект должен появиться до конца года.

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