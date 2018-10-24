2018-10-24T19:59:03+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала девочка, страдающая заболеванием

17-летняя Татьяна Яковлева из Новой Усмани рискует провести вторую ночь вне дома
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже и области ищут 17-летнюю Татьяну Яковлеву, страдающую заболеванием. Из-за него девушка не может в полной мере о себе позаботиться, поэтому ее нужно найти как можно быстрее. Татьяна живёт на улице Ленина в Новой Усмани. Пропала она вчера, 23 октября. Между тем, ночи становятся всё более холодными. Как сообщают волонтеры отряда "Черноземье", рост девушки 160-165 сантиметров, телосложение ближе к плотному, русые волосы средней длины. Была одета в красный пуховик, черные штаны и бежевые кроссовки. Если вы располагаете какой-то информацией, свяжитесь с волонтерами по номеру, указанному под фото, или позвоните на номер 112.

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