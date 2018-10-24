2018-10-24T20:31:55+03:00
Общество

Воронежскую маникюрную студию закрыли из-за нестерильных инструментов

Роспотребнадзор нашел массу нарушений
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архиваФото из архиваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Работа маникюрной студии, расположенной в торговом центре в Левобережном районе, приостановлена по решению суда. Об этом сообщают в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. Запрет будет действовать 60 суток.

Все началось с обращения клиентки в Роспотребнадзор. Женщина рассказала, что после посещения студии ей пришлось обращаться к медикам. Виной тому были нестерильные инструменты. Владельца студии восприняла жалобу клиентки в штыки. Как рассказала потерпевшая, хозяйка салона ей нагрубила. Вдобавок начал названивать с угрозами ее муж.

В Управлении Роспотребнадзора провели проверку и нашли нарушения. В студии не было специальной точки для стерилизации инструментов, не хватало вентиляции над рабочим местом мастера по маникюру. Кроме того, в качестве рабочего раствора использовалась жидкость без необходимой маркировки. В итоге деятельность ИП приостановили.

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