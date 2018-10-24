2018-10-24T18:37:55+03:00
Общество

В воронежской особой экономической зоне планируют создать предприятия "Росатома"

До конца года в регион приедет бизнес-миссия госкорпорации
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, что в воронежской особой экономической зоне планируется создание новых предприятий. Речь о производствах для нужд госкорпорации.

- Была достигнута договоренность, что до конца этого года в регион приедет бизнес-миссия специалистов "Росатома", которые оценят возможность создания соответствующих производств, - сообщают в областном правительстве.

Кроме того, Алексей Лихачев рассказал о возможностях развития социальной инфраструктуры Нововоронежа.

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