Задержали "гадалку", которая обманывала воронежцев на сотни тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:08 2018-10-24T18:10:41+03:00

Дама специально приехала в наш город для своих темных делишек

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В городе Волжском Волгоградской области задержали 50-летнюю женщину, которую подозревают в обмане воронежцев. Дама призналась, что специально приехала в наш город на "Жигулях" для совершения преступления.

По версии следствия, женщина представлялась гадалкой. Она знакомилась с будущей жертвой где-нибудь в очереди, заводила разговор о ее здоровье (или здоровье близких родственников). Затем ударяла фразой: "На тебе порча!". Чтобы снять проклятие, нужно было провести ритуал очищения. Для этого стоило "дать подержать" все деньги и золото, что есть в доме. В конце "ритуала" гадалка исчезала.

31 августа в дежурную часть пришла 82-летняя женщина. В тот же день на улице Героев Сибиряков с ней познакомилась эта самая "целительница". Схема сработала, и пенсионерка лишилась ста тысяч рублей. 14 сентября та же дама завладела деньгами 20-летней жительницы Левобережного района. Девушка потеряла больше семидесяти тысяч.

За мошенничество подозреваемой грозит до пяти лет заключения.

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