2018-10-24T17:45:59+03:00
Общество

Воронежский сотрудник сотовой компании украл данные абонента

И передал информацию о звонках своему знакомому
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива КПФото из архива КП
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В Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области рассказали об уголовном деле в отношении 22-летнего парня. Молодого человека обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров. В июне этого года парень работал в сотовой компании. Он собрал данные о телефонных переговорах некоего абонента и передал их своему знакомому.

- Было нарушено право на тайну переписки и телефонных переговоров абонента, - говорят следователи. - На предварительном следствии молодой человек признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на 80 часов.

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