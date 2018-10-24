В Воронежской области из-за привлекательной девушки подожгли "Мерседес"

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-24T18:12:16+03:00

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"Мерседес" полыхал на нововоронежской улице Космонавтов. Пожарные приехали на место и потушили автомобиль до того, как от него остался один кузов. Но ущерб, нанесенный транспортному средству, все равно был достаточно серьезным - порядка 70 тысяч рублей. Машину осмотрели полицейские. Стражи порядка вынесли вердикт: это поджог!

Полиция опросила местных жителей, выяснила, кто входил в круг общения 26-летнего владельца автомобиля. Людей, которые открыто желали ему зла, не нашли. Лишь спустя несколько месяцев отыскали свидетеля, который видел поблизости от горящей машины 24-летнего ранее судимого парня.

Как рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области, все началось из-за девушки. В начале лета будущий поджигатель заметил у берега Дона привлекательную особу. Он настойчиво пытался с ней познакомиться, та отказывалась. Мимо как раз проезжал владелец "Мерседеса". Водитель выскочил и вступился за девушку, толкнув подозреваемого. Тот затаил обиду... Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет заключения.