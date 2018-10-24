2018-10-24T17:24:13+03:00
Звезды

В Воронеже с комедией нагрянет звездный десант

Алёна Хмельницкая, Сергей Дорогов, Андрей Кайков, Марина Яковлева привезут спектакль «Идеальная жена»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Эта история случилась в Петербурге где-то в начале прошлого века. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер с очаровательными женщинами - застенчивой телефонисткой Полиной, юной домработницей Настей и решительной учительницей Викторией. Пригласив их на свидание… в одну и ту же квартиру. Жилплощадь принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и её супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам - романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому, герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину…

Спектакль пройдет в ВКЗ 18 ноября в 19.00 12+

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