2018-10-24T16:52:22+03:00
Общество

На память о воронежской тюрьме: украинский любитель словесности пытался вывезти старинные книги

При нем нашли тома 1895 и 1898 года издания
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Содержимое багажа удивило таможенниковСодержимое багажа удивило таможенников
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Таможенники, которые работают в пункте "Бугаевка" в Воронежской области, привыкли ко всякому. Но тут им попался совсем уж необычный багаж.

Работники пункта начали осмотр вещей гражданина Украины - мужчины с темным прошлым. В Воронежской области он отбывал наказание за уголовное преступление. Срок закончился, и конвоиры привезли его к границе, чтобы отправить на другую сторону.

Так вот в сумках нашли две старинные книги - "Историю русской литературы" 1898 года издания и "Историю русской словесности" 1895 года. Таможенники попросили пояснить, откуда наш герой достал эти книги. Украинец ответил, что взял их на память в библиотеке колонии.

- Книги отправлены на экспертизу для определения стоимости и отнесения к культурным ценностям, - комментируют в Воронежской таможне.

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