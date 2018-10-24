На память о воронежской тюрьме: украинский любитель словесности пытался вывезти старинные книги
Таможенники, которые работают в пункте "Бугаевка" в Воронежской области, привыкли ко всякому. Но тут им попался совсем уж необычный багаж.
Работники пункта начали осмотр вещей гражданина Украины - мужчины с темным прошлым. В Воронежской области он отбывал наказание за уголовное преступление. Срок закончился, и конвоиры привезли его к границе, чтобы отправить на другую сторону.
Так вот в сумках нашли две старинные книги - "Историю русской литературы" 1898 года издания и "Историю русской словесности" 1895 года. Таможенники попросили пояснить, откуда наш герой достал эти книги. Украинец ответил, что взял их на память в библиотеке колонии.
- Книги отправлены на экспертизу для определения стоимости и отнесения к культурным ценностям, - комментируют в Воронежской таможне.