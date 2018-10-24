Родители воронежского выпускника, утонувшего в Белом колодце, простили спасателя

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-24T16:09:33+03:00

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В Хохольском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении матроса-спасателя, которого обвиняли в гибели 16-летнего подростка в Белом колодце. Дело было заведено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

- В период дежурства - с 9 часов до 21 часа 24 июня - он являлся лицом, ответственным за жизнь и здоровье лиц в зоне действия спасательного поста, - говорят в суде. - Спасатель не удостоверился в наличии навыков плавания у подростка, не обеспеченного спасательными средствами, а затем не обнаружил исчезновения человека с водной поверхности.

Однако родители мальчика простили спасателя. В суде сообщают, что он компенсировал моральный и материальный вред. Уголовное дело закрыли в связи с примирением сторон.

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