В Воронеже онкобольного мужчину нашли повешенным

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-24T16:06:36+03:00

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Во вторник, 23 октября, жуткое ЧП случилось на улице Нахимовской Железнодорожного района. 73-летнего хозяина частного дома нашли в комнате мертвым. Мужчина висел в петле. По данным источника «КП», у него было онкологическое заболевание.

- Наши сотрудники проводят проверку по факту смерти мужчины. В частности, устанавливают обстоятельства трагедии. По итогам проверки примут процессуальное решение, - рассказали в СУ СК России по Воронежской области.