В Воронежской области разработают новые формы помощи для детей с аутизмом
В минувший понедельник, 22 октября, губернатор Александр Гусев встретился с представителями Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» – президентом Фонда Авдотьей Смирновой и членом попечительского совета Евгенией Мишиной
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Глава региона поблагодарил Авдотью Смирнову и Евгению Мишину за усилия, которые они прилагают в решении проблем аутизма:
– Эта чувствительная тема для многих родителей. Мы это видим и с ними взаимодействуем. Я хочу вас заверить, что мы, безусловно, продолжим взаимодействие. Более того, считаю, что наши действия не носят исчерпывающего характера. Можно было бы поискать дополнительные формы. Мы к этому готовы, готовы услышать предложения от вас.