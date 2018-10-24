В Воронежской области разработают новые формы помощи для детей с аутизмом

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-24T15:34:29+03:00

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Глава региона поблагодарил Авдотью Смирнову и Евгению Мишину за усилия, которые они прилагают в решении проблем аутизма:

– Эта чувствительная тема для многих родителей. Мы это видим и с ними взаимодействуем. Я хочу вас заверить, что мы, безусловно, продолжим взаимодействие. Более того, считаю, что наши действия не носят исчерпывающего характера. Можно было бы поискать дополнительные формы. Мы к этому готовы, готовы услышать предложения от вас.

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