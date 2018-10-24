Губернатор Александр Гусев: "Рассматриваем дополнительные преференции для новых предприятий глубокой переработки"

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-24T15:46:39+03:00

Глава региона принял участие в немецко-российской конференции «Методы эффективного производства в АПК – залог успеха в будущем», которая 22 и 23 октября прошла в Воронеже

Изменить размер текста: A A

Перед началом конференции глава региона провел рабочую встречу со спикером Бундестага от фракций ХДС/ХСС Хельмутом Дамманн-Тамке.

Во встрече приняли участие представители аграрных предприятий, сельскохозяйственных обществ Германии и члены правительства региона. Они обсудили сотрудничество в области органического производства.

Читать далее...