2018-10-24T15:46:39+03:00
Общество

Губернатор Александр Гусев: "Рассматриваем дополнительные преференции для новых предприятий глубокой переработки"

Глава региона принял участие в немецко-российской конференции «Методы эффективного производства в АПК – залог успеха в будущем», которая 22 и 23 октября прошла в Воронеже
Татьяна МИСТЮКОВА
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Перед началом конференции глава региона провел рабочую встречу со спикером Бундестага от фракций ХДС/ХСС Хельмутом Дамманн-Тамке.

Во встрече приняли участие представители аграрных предприятий, сельскохозяйственных обществ Германии и члены правительства региона. Они обсудили сотрудничество в области органического производства.

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