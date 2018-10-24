На субботник как на праздник

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-24T15:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В сквере «Комсомольский» вместе с ветеранами воронежского отделения ВЛКСМ высаживал деревья губернатор Александр Гусев.

Здесь появилось 40 молодых лип и кленов, а также 600 кустарников. После работ все отведали ароматной гречневой каши с тушенкой, приготовленной тут же на полевой кухне.

Глава региона выразил признательность жителям области, вышедшим на субботник:

- Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на нашу просьбу, кто принял участие в благоустройстве территорий. Таких людей много. А для меня это праздник, важный элемент общения с коллегами, где мы можем в неформальной обстановке обсуждать многие вещи.

Александр Гусев сравнил возможности для молодежи в советское время и сегодня.

Читать далее...