Александр Гусев: «Из комсомола вышло не одно поколение настоящих лидеров»

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-24T15:23:07+03:00

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На торжественное мероприятие в Воронежском концертном зале собрались ветераны комсомола и представители органов государственной власти региона.

Строчки из песни «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» знакомы почти каждому. И они как нельзя точно отражают характер самих бывших комсомольцев. В минувшую субботу утро выдалось ясным и теплым - таким же, как и сами «делегаты» собрания. Легкой стремительной походкой они врывались в фойе концертного зала, раскрывали объятья своим коллегам и товарищам... Время и строй изменились, а комсомольский задор, жизнерадостность и энергия в них остались прежние.

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