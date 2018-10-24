В Воронеже утренняя пьянка в кафе закончилась грабежом

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-24T15:01:24+03:00

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Сотрудники воронежского отдела полиции № 2 раскрыли грабеж в кафе на улице 45-й Стрелковой дивизии. Потерпевшим оказался 28-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что в 6.00 мужчина выпивал со своим ровесником, неоднократно судимым за кражи. Собутыльники поссорились. И один из них по привычке отобрал у приятеля кошелек. В нем было пять тысяч рублей.

- Подозреваемого в грабеже задержали по месту его проживания в Панинском районе. В отделе полиции он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.