Пострадавшие на производстве воронежцы получат новые автомобили

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-24T14:51:11+03:00

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Завтра, 25 октября, пострадавшим на производстве жителям области будут вручат автомобили "Лада-Гранта". На машинах уедут восемь человек, в разное время получивших тяжелые травмы.

Как сообщают в Воронежском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, все автомобили оборудованы с учетом особенностей здоровья каждого получателя. Четыре машины предназначены для водителя без правой ноги, две – для водителя без левой ноги, две - для водителей без обеих ног. Всем этим людям автотранспорт порекомендовали как средство реабилитации.

На закупку восьми автомобилей было выделено свыше 3,4 млн рублей.