Хамская парковка дорогих иномарок возмутила воронежцев

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-24T14:44:04+03:00

Так парковаться нельзя, но водителям на это наплевать. Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.

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В группе «Аварии/ДТП/Воронежа» ВКонтакте разместили фото, запечатлевшее, как два внедорожника стоят себе прямо на тротуаре.

К фото появилось много язвительных комментариев. Впрочем, лучший из них был в подписи к фото. Ее автор предположил, что владельцы машин не заработали на парковку.

Большинство пожелавших высказаться по поводу этих машин возмущаются. Правда, есть и явно водительские отклики. Традиционно людей, указывающих на нарушения ПДД, они называют стукачами. А одна автоледи призналась, что любит пугать пешеходов, неправильно переходящих дорогу, резкими сигналами.

Сотрудникам ГИБДД имеет смысл заинтересоваться хозяевами иномарок.