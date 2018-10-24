С миру по нитке – воронежцам новый сквер

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-24T14:33:50+03:00

Горожане, предприниматели и чиновники собрали четыре миллиона рублей на сквер «Чижовский»

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В Ленинском районе все-таки отреставрируют сквер «Чижовский» на улице Грамши. Сделать это стало возможным после того, как совместными усилиями горожане, предприниматели и сотрудники управы смогли собрать необходимую на это сумму.

- Жители улиц объединенных в ТОС «Уличный комитет № 39» выступили с инициативой возрождения зеленой зоны напротив дома 70 по ул. Грамши. С помощью управы района была подготовлена соответствующая документация и проведена защита проекта на конкурсе общественно-полезных проектов территориального общественного самоуправления. К сожалению в этот раз проект не получил заветного гранта, - рассказали в управе Ленинского района.

Тогда руководитель управы Сергей Корчевников попросил мэра найти средства на реализацию мечты жителей Ленинского района. Вадим Кстенин выделил на реконструкцию часть денег (около трех миллионов) при условии, что участие в финансировании проекта примут местные жители и предприниматели.

- В результате переговоров с потециальными инвесторами мы добились успеха, - сообщили в управе. - ГК «ПИК-Комфорт» выделила 600 тысяч рублей на благоустройство сквера «Чижовский».

Общая сумма собранных средств составила порядка четырех миллионов. Благоустроительные работы в сквере начнутся уже в ближайшие дни.