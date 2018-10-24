В Воронежской области полицейские не дали сгореть дальнобойщику

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-24T15:06:48+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полуприцеп сгорел дотла. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У него вспыхнул прицеп

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В среду, 24 октября, около шести утра в полицию позвонил 64-летний водитель «МАНа». Он попросил помощи, сказал, что в зеркало увидел, что горит его полуприцеп «Рендерс». ЧП случилось на 702 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе. Грузовик ехал на юг со стороны Москвы.

Сотрудники ГИБДД приехали на место ЧП, перекрыли движение, а прибывшие пожарные потушили огонь. Полуприцеп спасти было уже невозможно, он выгорел дотла.

Водитель грузовика направил на адрес главы регионального ГУ МВД благодарность инспекторам ДПС - двум лейтенантам Дмитрию Артемьеву и Алексею Приходько за оперативность и профессионализм.

- Благодаря действиям сотрудников оперативных служб нам удалось избежать трагедии, ведь в прицепе находилась бытовая химия, - написал дальнобойщик.