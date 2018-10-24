В центре Воронежа машина Росгвардии врезалась в «Тойоту»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-24T13:49:34+03:00

По данным силовиков, их сотрудники были на работе и ехали с проблесковым маячком

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Утро среды, 24 октября, оказалось богатым на необычные ДТП. Напомним, на улице Матросова столкнулись БТР и «Мицубиши-Лансер». А на улице Кольцовской в аварию попала машина Росгвардии.

- Сотрудники вневедомственной охраны ехали на вызов с включенной сиреной и проблесковым маячком. Выполняя маневр, машина Росгвардии столкнулась с «Тойотой». Наши сотрудники вызвали скорую. Водитель «Тойоты», по нашей информации, серьезных травм не получил, у него только ушиб. В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.