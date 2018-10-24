2018-10-24T13:48:53+03:00
Происшествия

Больше десяти дней назад по дороге из Анны в Воронеж пропала женщина

Татьяна Лебедева не выходит ни с кем на связь с 13 октября
Юлия ТЕРНОВА
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Больше десяти дней в Воронежской области ищут 34-летнюю Татьяну Лебедеву. Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", Татьяна пропала еще 13 октября. Она отправилась из пгт Анна в областной центр. На связь с родственниками женщину с тех пор не выходила.

Приметы Татьяны: рост 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения была одета в бордовую куртку, черные брюки и бело-красные кроссовки. Если вы располагаете какой-либо информацией, свяжитесь с волонтерами по номеру, указанному под фотографией.

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