В Воронеже больше тысячи автомобилистов забыли оплатить парковку

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-24T13:09:45+03:00

Идея платить за парковку пришлась по душе не всем Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Всего пользователи разместили на индивидуальных счетах около 8 миллионов рублей

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В Воронеже зафиксировано 1053 случая неоплаты парковки. Эта информация прозвучала на совете в городской Думе. Ранее в мэрии сообщили, что "все средства, которые будут неизбежно взысканы с нарушителей в качестве штрафа, пойдут не концессионеру, а в бюджет города".

По последним сведениям, в ГИБДД передали данные лишь на 20 автомобилей. Представители ведомства должны будут найти данные о собственниках и направить их административным комиссиям, которые и будут накладывать штрафы.

За первые три недели работы платных парковок (две из них - в тестовом режиме) воронежцы разместили на индивидуальных парковочных счетах около 8 миллионов рублей, потратили - более 5.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.