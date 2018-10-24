В Воронеже иномарка врезалась в БТР
Видимо, скорость была невысокой, поэтому «Мицубиши» не сильно повреждена
БТР дожидается гаишников.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
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В соцсетях появилось фото аварии на улице Матросова. Там водитель «Мицубиши-Лансер» получил легкий шок. Не каждый день сталкиваешься с БТРом! Иномарка отлетела от бронетранспортера достаточно далеко.
Военный транспорт все чаще можно наблюдать на улицах столицы Черноземья. Армейцы в последнее время ведут активную жизнь – то маневры, то учения. Хорошо бы при этом при езде по улицам правила дорожного движения не забывали…
Сейчас пробка, образовавшаяся после аварии, судя по данным специализированного сервиса Яндекса, уже рассосалась.