2018-10-24T13:00:21+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут родственников найденной в районе ВАИ пенсионерки

На вид женщина около 80 лет
Юлия ТЕРНОВА
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Ориентировка "Лиза Алерт"Ориентировка "Лиза Алерт"
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Волонтеры "Лиза Алерт" попросили у воронежцев помощи в поисках родственников женщины, чье имя не известно. Пенсионерку нашли сегодня, 24 октября, в районе ВАИ совершенно дезориентированной. Рассказать что-нибудь о себе она не может. На вид пенсионерке 80-85 лет. О ее приметах волонтеры рассказывают так: рост около 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые, глаза серые. Одета пенсионерка в темно-синюю куртку, серое платье в горох, черные сапоги.

Если вы можете помочь установить личность женщины, которую видите на фото, позвоните по номеру, указанному на ориентировке.

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