В Воронеже муж ударил жену ножом и вызвал скорую

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-24T12:55:55+03:00

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21 октября в квартире многоэтажного дома на Минской нашли тело 57-летней хозяйки. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за ранения бедренной вены. Как сообщают в Следственном Управлении Следственного комитета по Воронежской области, подозреваемым стал 59-летний муж погибшей.

Эта история, как и многие другие, началась с алкоголя. В ночь с 20 на 21 октября супруги хорошенько выпили. Потом разгорелась ссора. После многочисленных взаимных оскорблений муж схватился за нож.

После того, как он понял, что совершил, сразу же вызвал медиков. Но тем оставалось констатировать смерть. Врачи передали информацию полицейским. Мужчине грозит до пятнадцати лет заключения.