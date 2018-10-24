2018-10-24T12:55:55+03:00
Происшествия

В Воронеже муж ударил жену ножом и вызвал скорую

К сожалению, врачи не смогли помочь пострадавшей
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 октября в квартире многоэтажного дома на Минской нашли тело 57-летней хозяйки. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за ранения бедренной вены. Как сообщают в Следственном Управлении Следственного комитета по Воронежской области, подозреваемым стал 59-летний муж погибшей.

Эта история, как и многие другие, началась с алкоголя. В ночь с 20 на 21 октября супруги хорошенько выпили. Потом разгорелась ссора. После многочисленных взаимных оскорблений муж схватился за нож.

После того, как он понял, что совершил, сразу же вызвал медиков. Но тем оставалось констатировать смерть. Врачи передали информацию полицейским. Мужчине грозит до пятнадцати лет заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области полицейские не дали сгореть дальнобойщику
В центре Воронежа машина Росгвардии врезалась в «Тойоту»
Больше десяти дней назад по дороге из Анны в Воронеж пропала женщина
В Воронеже больше тысячи автомобилистов забыли оплатить парковку
В Воронеже иномарка врезалась в БТР
В Воронеже ищут родственников найденной в районе ВАИ пенсионерки
Воронежца обвиняют в гибели двух человек в ДТП
В Воронеже первый снег пойдет уже в конце рабочей недели
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
В Воронежской области к 2024 году обещают восстановить лес, уничтоженный сильными пожарами
Воронежцы: "По частному сектору вот уже неделю течет питьевая вода"
Рамонский суд постановил снести незаконные постройки на берегу реки Воронеж в селе Ивницы
В Воронежской области в ДТП погибли водитель и пешеход