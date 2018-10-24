2018-10-24T12:40:45+03:00
Происшествия

Воронежца обвиняют в гибели двух человек в ДТП

Мужчина заявил, что выехал на «встречку», потому что потерял сознание
Юрий КОЗЛОВ
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"Дэу" после аварии фактически восстановлению не подлежала."Дэу" после аварии фактически восстановлению не подлежала.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, случившегося 14 февраля 2017 года в Борисоглебском районе.

По данным следствия, в тот день около 12.40 27-летний водитель «Дэу-Нексия», ехавший со стороны Борисоглебска в направлении Саратова, на дороге «Каспий» врезался в двигавшийся по встречной полосе ВАЗ-21102. Водитель иномарки серьезных травм не получил. А вот его 38-летний пассажир, житель Борисоглебска, погиб. Умерла на месте и 61-летняя женщина, жительница Поворинского района, ехавшая в отечественной машине. Получил тяжелые травмы ее 24-летний земляк – также пассажир ВАЗа. 26-летнему водителю «десятки», также жителю Поворинского района, госпитализация не потребовалась.

Водитель «Дэу» заявил, что с 2013 года состоял на учете у врача-невролога (права он получил в 2009-м). По его словам, приступ болезни привел к потери сознания. Именно в это время, по версии водителя, иномарку и вынесло на «встречку». Он заплатил определенную компенсацию раненому и родственникам погибших, и те пошли на примирение.

Формально по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» мужчине грозит до семи лет колонии. Однако, учитывая примирение, наказание, видимо, будет минимальным.

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