В Воронеже первый снег пойдет уже в конце рабочей недели

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-24T12:05:40+03:00

Пока к холоду не привыкли ни люди, ни зверьки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока он будет быстро таять

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Воронежские синоптики рассказали о том, что уже в ближайшее время свои права заявит зима. Правда, пока довольно робко.

- Циклон, пришедший с северо-запада, принесет холод и дождь – рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А в ночь на пятницу, 26 октября, ожидается и первый снег. Причем он может идти и днем, и ночью. Впрочем, на землю плотным слоем снег не ляжет – температура будет плюсовая. До конца октября вообще сильных холодов не ожидаем. Пока температура держится на два-три градуса выше нормы.

В четверг, 25 октября, напомним, синоптики обещают дождь круглые сутки. Ночью ожидают +7 градусов, днем вместо южного подует западный ветер - +8.

В пятницу, 26 октября, при возможном снеге метеорологи прогнозируют +2 градуса ночью и +7 днем.

В субботу, 27 октября, северо-западный ветер сменится юго-западным. И если ночью будет +1, то днем уже +8. Радует, что возможность дождя невелика.

А в ночь на воскресенье, 28 октября, ночью прогнозируют +6 градусов при пасмурной погоде, но без дождя. Днем с небес заморосит, зато потеплеет до +12.