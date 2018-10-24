В Воронежской области к 2024 году обещают восстановить лес, уничтоженный сильными пожарами

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-24T11:30:03+03:00

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В областном правительстве рассказали о масштабных планах по восстановлению лесов в рамках нацпроекта «Экология». К 2024 году планируют высадить 2,3 тысячи гектаров саженцев, причем 1,5 тысячи из них – уже в 2018-м. Если все пойдет по плану чиновников, то через шесть лет в области будет столько же леса, сколько было до жутких пожаров 2010 года.

Кроме того, до 2024 года специалистов лесного хозяйства области обещают обеспечить новыми тракторами, лесопосадочными машинами, боронами и сеялками.

Любопытно, что планов громадье совпало с приходом на должность главного лесника области бывшего руководителя регионального ГУ МВД Александра Сысоева.