2018-10-24T11:35:39+03:00
Происшествия

Воронежцы: "По частному сектору вот уже неделю течет питьевая вода"

Горожане пожаловались на затопленные дворы по улице Новгородской
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Коминтерновском районе Воронеже по частному сектору вот уже неделю течет питьевая вода. Об этом в редакцию "КП" сообщили читатели. Неполадки возникли с колодцем напротив дома №28.

- Обращались в водоканал - бесполезно, в горадминистрации сказали, что частным сектором не занимаются, - рассказал воронежец Александр Александрович. - Позвонил в прокуратуру, они говорят: приезжай, пиши заявление. Но ведь они еще неделю будут его рассматривать! А за воду, которая вытечет за это время, придется платить жителям.

Так же по словам мужчины, улица имеет сильный уклон в сторону ТЭЦ 2, и поэтому нижние дворы уже залиты водой. Людям тяжело попасть домой.

В водоканале оперативно смогли пояснить, что у них обращение по данному адресу было зафиксировано в ночь с 22 на 23 октября. Подробную информацию о ситуации обещали предоставить в ближайшее время.

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