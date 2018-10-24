Рамонский суд постановил снести незаконные постройки на берегу реки Воронеж в селе Ивницы

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-24T11:09:57+03:00

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Рамонский суд Воронежской области частично удовлетворил иск жителей СНТ «Ивницы», отстаивающих свое право свободного доступа к реке.

- Судья вынес решение снести заборы и металлические конструкции для спуска катеров на воду, - рассказала нам Екатерина Богомолова, жительница СНТ «Ивницы». – Эти сооружения были незаконно установлены за пределами частной территории.

Теперь дачникам и жителям села Ивницы будет доступен берег реки. Однако вопрос с законным проходом до сих пор не решен. Напомним, владельцы домиков, расположенных во второй линии от берега, ходят по участку, который выставлен на продажу. Как только найдется покупатель, проход закроют, опасаются дачники. Тогда придется идти в обход по склону сотни метров.

- Дважды проходили публичные слушания о предоставлении сервитута на этот участок, - продолжает Екатерина. – На обеих встречах большинство жителей проголосовали за разрешение на пользование проходом. После этой процедуры, согласно закону, глава Березовского сельского поселения должен предоставить сервитут.

Но главное, чего добиваются жители – отмены незаконного, по их мнению, постановления о предоставлении участка на берегу реки под строительство коттеджного поселка, поскольку это земли сельхозназначения и они не могут использоваться для этих целей.