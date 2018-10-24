2018-10-24T10:54:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области в ДТП погибли водитель и пешеход

Смертельные происшествия случились в Аннинском и Поворинском районах
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельных ДТП.Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельных ДТП.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 23 октября, два ДТП унесли жизни двух человек.

В 18.35 в Аннинском районе на 377 километре дороги «Курск-Саратов» 38-летний воронежец, руливший «Шевроле», ехавший со стороны Борисоглебска в направлении столицы Черноземья, сбил пешехода. 63-летний местный житель скончался до приезда скорой.

А около 19.40 в Поворинском районе на 631 километре дороги «Каспий - Москва-Астрахань» 28-летний водитель «пятерки» врезался в «Шкоду-Октавию». 33-летний житель Волгограда, руливший чешской иномаркой, серьезных травм не получил. А вот шофер «пятерки» умер на месте аварии.

Всего 23 октября случилось 136 ДТП, из них 107 – в Воронеже, 5 – на федеральных трассах, 24 – в районах области. В них получили травмы 14 человек.

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